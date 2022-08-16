В Орле покажут частную коллекцию игрушек

Открытие выставки «Удивительный мир глиняной игрушки» анонсировал музей.



Как сообщили в Орловском краеведческом музее состоится, с 18 августа в стенах этого учреждения будет работать выставки «Удивительный мир глиняной игрушки». На ней будут представлены экспонаты из частной коллекции орловчанки Галины Серпуниной. Как отметили организаторы, коллекция формировалась примерно десять лет и в настоящее время насчитывает более четырехсот экземпляров. На выставке будет представлено 340 игрушек.

«На выставке «Удивительный мир глиняной игрушки» представлены традиционные глиняные игрушки из разных регионов России – работы современных мастеров, которые сохраняют традиционные образы народной игрушки и приемы работы с глиной, поддерживают преемственность в гончарном ремесле мастеров предыдущих поколений, — сообщает Орловский краеведческий музей. — В экспозиции можно увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, дымковскую игрушку из Кировской области, филимоновскую, тульскую, богородицкую игрушки из Тульской области, кожлянскую игрушку из Курской области, из Рязанской – вырковскую, скопинскую, александро-прасковьинскую (сапожковскую) игрушки».

Также посетители смогут увидеть уникальные глиняные игрушки от мастеров из Пензенской, Калужской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Новгородской, Московской и Костромской областей. Кроме того, на выставке представлены каргопольская, оятская, жбанниковская, вельская (сомовская), балхарская, мглинская игрушки, а также авторские глиняные игрушки современных мастеров. Что касается владельца этой удивительной коллекции, то интерес к глиняной игрушке появился у Галины Серпуниной давно. «Однако настоящая любовь к промыслам традиционной глиняной игрушки России пришла после посещения выставки тульской глиняной игрушки, которая проходила в Орловском краеведческом музее», — подчеркнули в учреждении.

В музее также напомнили, что 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. А глиняная игрушка является одним из самых ярких проявлений народной культуры. «Из поколения в поколение передают мастера уникальные технологии, традиции, связанные с местными обрядами, поверьями, жизненными устоями, — говорят в музее. — Рукотворные традиционные игрушки из глины – это своеобразный рассказ о мире и о самом мастере, это его жизненный опыт. Народные игрушки несут в себе пожелания добра, света и благополучия».

ИА «Орелград»