Большой ФОК для Орла спроектирует микропредприятие из Пензы

Определен подрядчик, который выполнит инженерные изыскания, подготовит проектную и рабочую документацию для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле на улице Матвеева.

Всего на электронный аукцион было подано три заявки, указано на сайте «Госзакупки». Победитель ООО «Метрополия» запросило за свою работу 6,232 млн рублей. Конкуренты хотели всего на 32 тысячи больше. Предложения проигравших участников были идентичны.

Площадь земельного участка 12а, где планируется возведение ФОКа, – 6922 кв м. Двухэтажное здание должно включать универсальный спортивный зал (бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол), тренажерный зал, зал для занятий танцевальным спортом, раздевалки, тренерские, санузлы и прочие технические помещения. На территории ФОКа нужно предусмотреть освещение, озеленение, мощение и видеонаблюдение. Предполагаемая стоимость объекта – 131 млн рублей.

Подрядчик должен не только подготовить проект, но и получить положительное заключение госэкспертизы. Начало работ запланировано на 22 августа 2022 года. Они должны быть исполнены до 13 июня 2023 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «Метрополия» зарегистрировано в Пензе в 2010 году. До этого момента компания не принимала участие в госзакупках. Уставный капитал — 20 тысяч рублей. Численность персонала – 1. С 2021 года учредитель и генеральный директор – Сергей Мохов.

(На фото проект ФОКа, который уже построен на территории Центрального стадиона и получил название «Победа»).

ИА «Орелград»