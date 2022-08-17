Мценских общественников пожурили за разобщенность

Решать наболевшие проблемы власти города собираются при помощи целевой программы.



Администрация города Мценска утвердила муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Благодаря ей в райцентре должно увеличиться количество проведенных общественных акций и мероприятий и число информационных материалов, опубликованных в СМИ и на официальном сайте мэрии. Речь идет о статьях, посвященных социально значимой деятельности некоммерческих организаций. Действие программы рассчитано на 2023-2025 годы. Запланированный объем финансирования из местного бюджета составляет 187,2 тысячи рублей – ежегодно планируется выделить по 62,4 тысячи.

Как следует из паспорта программы, финансовая поддержка будет оказана только одной социально ориентированной некоммерческой организации, причем она должна быть оказана путем предоставления субсидий на конкурсной основе. Поэтому конкретный получатель бюджетных средств в программе не указан. Однако в паспорте документа приводится ряд примеров. Так, одним из примеров взаимодействия администрации города Мценска и общественных организаций названы массовые общегородские мероприятия.

«Осуществляется взаимодействие с добровольной народной дружиной с 2020 года, к несению службы совместно с полицией по охране общественного порядка в городе привлекается хуторское казачье общество города Мценска, — следует из документа. — Городской Совет ветеранов ориентирован на защиту социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов (пенсионеров): ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов военной службы, ветеранов труда, пенсионеров правоохранительных органов».

Авторы программы также пишут, что на сегодняшний день потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным. Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора названы низкая гражданская активность населения, отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения, а также нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО. Следствием последнего, по мнению чиновников, является отсутствие у НКО «системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный подход в своей деятельности».

Также в мэрии недвусмысленно указывают на «неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности НКО». Проблемой называют и ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые и технические, — а также разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне муниципального образования. Вероятно, чиновники думают, что выделенных ими 187 тысяч рублей хватит на решение указанных проблем.

ИА «Орелград»