Областная казна оплатит борьбу с допингом

Правила финансирования спортсменов утвердили в Орловской области.



Региональное управление физической культуры и спорта утвердило «Порядок материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финансового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Орловской области». Финансовое обеспечение указанных расходов берет на себя областная казна. Средства должны закладываться ежегодно при верстке бюджета региона. Само материально-техническое обеспечение возложено на бюджетное учреждение Орловской области «Центр спортивной подготовки». Механизм финансирования прост: указанный центр ежегодно будет получать за счет средств бюджета субсидии на выполнение государственного задания. Кроме того, на указанные цели новым документом разрешено черпать средства из «иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников».

Вопросам антидопингового обеспечения в документе посвящен целый раздел. Напомним, на протяжении многих лет отечественный спорт подвергается нападкам со стороны Всемирного антидопингового агентства ВАДА и множества международных спортивных федераций. Поэтому данному вопросу в целом в России уделяется повышенное внимание. Как следует из орловского Порядка, антидопинговое обеспечение направлено на «повышение эффективности управления подготовкой, сохранение здоровья и социальной защищенности спортсменов спортивных сборных команд, противодействие нарушению антидопинговых правил».

Оно включает в себя проведение мероприятий, направленных на предотвращение применения допинга. Правовую основу составляют, в том числе, Всемирный антидопинговый кодекс, принятый Всемирным антидопинговым агентством ВАДА. Кроме того, орловские спортсмены должны ориентироваться на международные стандарты ВАДА, правила и регламенты различных антидопинговых организаций. Как следует из документа, орловский Центр спортивной подготовки «в целях осуществления мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд заключает договоры на выполнение работ и оказание услуг по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд». Он же осуществляет оплату выполненных работ и оказанных услуг на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих их выполнение, за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»