Очень редкие книги покажут в Орле

Бунинская библиотека пригласила горожан на экскурсию в фонд редкой книги.



Орловская областная библиотека имени Ивана Бунина анонсировала проведение увлекательного мероприятия. 27 августа учреждение уже в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Экскурсионный флэшмоб». В этом году будет организована уникальная экскурсию в фонд редкой книги. Мероприятие получило название «Путешествие в мир книги. Книжные редкости библиотеки им. И. А. Бунина». На экскурсию приглашаются как жители Орла, так и гости этого города.

«Все желающие смогут увидеть редчайшие издания, в том числе, рукописные: «Минея» конца XV века, Евангелие, изданное в 1600 году в типографии Мамоничей, книги петровской эпохи, прижизненные издания: «Россиада» Хераскова, «Собрания разных сочинений в стихах и прозе…» Ломоносова, «История Пугачева» Пушкина, книги с автографами, произведения полиграфического искусства разных лет», — сообщают организаторы.

Подчеркнем, что посещение мероприятия возможно только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Участников экскурсии призывают не забывать о соблюдении социальной дистанции. Опасность заболевание коронавирусом никуда не исчезла. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, активность эпидемического процесса COVID-19 на территории Орловской области на сегодняшний день оценивается как высокая. За 32 календарную неделю 2022 года на территории региона было зарегистрировано 885 случаев новой коронавирусной инфекции.

К слову, ранее Бунинская библиотека провела еще несколько интересных мероприятий. Среди них выделяется исторический урок «Жизнь и судьба великого реформатора», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I. Он был проведен сотрудниками библиотеки для обучающихся регионального центра «Созвездие Орла». «Мероприятие сопровождалось презентацией и обзором книг из фонда Орловской областной библиотеки им. Бунина, которые раскрывают все стороны многогранной деятельности царя-реформатора», — уточнили в учреждении.

ИА «Орелград»