Орел посетила медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах»

Автомобиль «Победа» — это, без преувеличения, история. ГАЗм20 — первый массовый автомобиль, который начали выпускать после войны. И название «Победа» знаковое.

Стартовала экспедиция из Ханты-Мансийска. Акцию организовали представители разных общественных организаций, коллекционеры и волонтеры. В планах за 25 дней преодолеть более 10 тысяч километров. В маршруте более 20 городов России и Беларуси, памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.

В нашем городе участники экспедиции остановились 16 августа у сквера Танкистов. Руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете Владислав Числов рассказал гостям об Орле в годы Великой Отечественной войны и его освобождении. Вместе прошлись по знаковым местам.

В каждом городе экспедицию встречают очень тепло. Ведь появляется возможность прикоснуться к истории и услышать звук клаксона, раздававшийся более 70 лет назад. Автомобили — это словно мостик в прошлое.

По ходу следования участники экспедиции публикуют фотографии, текстовые заметки, снимают ролики. По итогам путешествия должен появиться фильм.

(Фото групп «ЛДПР Орловская область» и «Победа в наших сердцах»).

ИА «Орелград»