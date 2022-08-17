Орел посетила медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах»

17.8.2022 | 14:19 Культура, Новости

Автомобиль «Победа» — это, без преувеличения, история. ГАЗм20 — первый массовый автомобиль, который начали выпускать после войны. И название «Победа» знаковое.

Стартовала экспедиция из Ханты-Мансийска. Акцию организовали представители разных общественных организаций, коллекционеры и волонтеры. В планах за 25 дней преодолеть более 10 тысяч километров. В маршруте более 20 городов России и Беларуси, памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.

В нашем городе участники экспедиции остановились 16 августа у сквера Танкистов. Руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете Владислав Числов рассказал гостям об Орле в годы Великой Отечественной войны и его освобождении. Вместе прошлись по знаковым местам.

В каждом городе экспедицию встречают очень тепло. Ведь появляется возможность прикоснуться к истории и услышать звук клаксона, раздававшийся более 70 лет назад. Автомобили — это словно мостик в прошлое.

По ходу следования участники экспедиции публикуют фотографии, текстовые заметки, снимают ролики. По итогам путешествия должен появиться фильм.

(Фото групп «ЛДПР Орловская область»  и «Победа в наших сердцах»).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования