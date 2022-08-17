Орловская прокуратура заинтересовалась обвалом крыши в болховском техникуме

17.8.2022 | 12:34 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Происшествие обошлось без жертв, но вызвало большой общественный резонанс.

Областная прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши спортзала в филиале №1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса».  Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, происшествие произошло 13 августа. В спортивном зале болховского филиала техникума агробизнеса обрушилась крыша. Сначала посыпалась облицовочная штукатурка, потом — вывалился кусок кирпича, затем — упала и сама крыша.

В настоящее время областные власти планируют разбор и вывоз обломков. Официальных комментариев о виновных в произошедшем никто не делал.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования