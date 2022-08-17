Орловская прокуратура заинтересовалась обвалом крыши в болховском техникуме

Происшествие обошлось без жертв, но вызвало большой общественный резонанс.

Областная прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши спортзала в филиале №1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, происшествие произошло 13 августа. В спортивном зале болховского филиала техникума агробизнеса обрушилась крыша. Сначала посыпалась облицовочная штукатурка, потом — вывалился кусок кирпича, затем — упала и сама крыша.

В настоящее время областные власти планируют разбор и вывоз обломков. Официальных комментариев о виновных в произошедшем никто не делал.

ИА «Орелград»