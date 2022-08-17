Орловский бизнес получил льготы по транспортному налогу

Почти на 5 миллионов рублей насчитали организациям льгот.



Как сообщает инспекция ФНС России по городу Орлу, в этом году в областном центре налогоплательщикам — юридическим лицам было начислено транспортного налога за 2021 год в сумме около 73,9 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма начисленного организациям транспортного налога выросла почти на 1,6 миллиона рублей, или на 2,2 процента. Налоговики объясняют это явление ростом количества транспортных средств, учтенных в ведомственной базе данных за юридическими лицами.

«Так, для начисления транспортного налога за 2021 год количество транспортных средств составило почти 13 тысяч единиц и увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 133 единицы, — поведали в инспекции ФНС России по городу Орлу. — Сумма предоставленных юридическим лицам налоговых льгот по транспортному налогу за 2021 год также увеличилась по сравнению с налоговым периодом 2020 годом — с 3 до 4,7 миллиона рублей».

Налоговики напоминают, что организации могут сами направить в налоговый орган, причем по своему выбору, заявление о предоставлении им льготы по транспортному налогу. Для этого необходимо заполнить форму установленного образца. Узнать о праве на льготу за налоговый период 2021 года можно на официальном сайте налоговой службы. Для этого достаточно воспользоваться услугами сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Кстати, там же можно найти ответа на наиболее часто задаваемые вопросы о предоставлении организациям льгот по земельному налогу.

ИА «Орелград»