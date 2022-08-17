Под Орлом приняли ремонт школы с трещинами в полу

Вопиющие факты вскрыла проверка аудиторов в Малоархангельском районе.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области проверила эффективность использования средств областного бюджета, предоставленных бюджету Малоархангельского района. Мы уже сообщали о нарушениях, выявленных аудиторами при проверке качества дорожных работ в этом районе. Однако КСП вскрыла неприглядные факты и при исполнении других контрактов. В частности, аудиторы проверили использование средств субсидии, предоставленной Малоархангельской средней школе № 2.

Деньги были предназначены для ремонта спортивного зала. Проверка показала, что в нарушение пункта 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в рамках исполнения контракта была осуществлена приемка работ ненадлежащего качества на сумму 390,4 тысячи рублей. В КСП уточнили, что речь идет о трещинах в дощатом полу и выпирании досок. Кроме того, в нарушение части 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ договорные обязательства по данному контракту подрядчиком были исполнены на 20 дней позже установленного срока.

В отчете КСП приводятся и примеры других нарушений, связанных с этой же школой. Например, аудиторы отмечают, что в нескольких заключенных ею контрактах не было обязательного условия о порядке и сроке предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств. В одном случае школа изменила существенные условия контракта: был изменен объект закупки по качественным характеристикам товара и по комплектности. В КСП пояснили, что в данном случае закупаемый гантельный ряд был уменьшен с 30 до 10 пар, при этом цена товара не изменилась — 62,41 тысячи рублей. Кроме того, в упрек школе поставили опоздания: был выявлен факт приемки товара с нарушением установленного срока на 5 дней, а также факты подачи сведений об исполнении четырех контрактов в компетентный федеральный орган с нарушением установленных сроков на 28-136 дней.

ИА «Орелград»