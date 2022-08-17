Ремонтировать общежитие ОГИК будут без расселения

В доме №1 по Наугорскому шоссе в Орле должны заменить системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции санузлов, а также провести ремонт внутренней отделки помещений секции 3-4.

Контракт на ремонт здания общежития Орловского государственного института культуры заключен 9 августа с ООО «Городское ремонтно-строительное управление №1», указано на сайте «Госзакупки». Его цена — 17 574 402 рубля 70 копеек. Ремонт будет выполняться в эксплуатируемом здании, без расселения, отмечено в опубликованном контракте. Первым этапом решено заменить системы отопления – до 30 сентября. Остальные работы необходимо завершить до 30 ноября. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на пять лет.

Особо отмечено, что при заезде спецтехники подрядчик должен исключить возможность разрушения бордюрных камней, асфальтового покрытия и зеленых насаждений. В противном случае, он обязан восстановить все за свой счет.

По данным kartoteka.ru, ООО «ГРСУ №1» зарегистрировано в Орле в 2012 году. С августа 2021 года учредителем и генеральным директором стал Дмитрий Парфененков. Компания имеет большой опыт благоустройства дворовых территорий, ремонта учреждений, строительства, в том числе в Москве и Липецкой области.

ИА «Орелград»