Суд вынес проводнице приговор по делу о пассажире, попавшем под поезд

По вине женщины пассажир получил тяжелые физические травмы.



Подробности процесса поведала пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла. Сам процесс получился межрегиональным, что не удивительно – обвиняемая является проводницей пассажирского вагонного депо «Воронеж». При этом сама она проживает в Белгороде. Как уточнили в суде, женщина получила обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ее действия были квалифицированы следствием и судом по части 1 статьи 263 УК РФ.

Инцидент произошел в половине второго ночи 19 февраля 2022 года при отправлении пассажирского поезда «Москва-Белгород» со станции «Орел». Подсудимая в тот момент была проводницей пассажирского вагона №8. Она заметила, что тронувшийся состав пытается догнать некий мужчина. Опоздавший пассажир пытался вскочить в открытые двери движущегося вагона. Суд посчитал, что проводница понимала: сложившаяся ситуация угрожает жизни и здоровью данного гражданина.

Несмотря на это, она не привела в действие кран экстренного торможения, чем нарушила требования и правила безопасности движения. Увы, попытка пассажира заскочить в движущийся вагон закончилась неудачно. Мужчина не удержался и упал под вагон, попав под его колеса. В результате он получил переломы обеих ног и другие очень тяжелые травмы.

Подсудимая полностью признала свою вину, согласилась с обвинением, поэтому уголовное дело слушалось в особом порядке. Ей был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства совершения преступления и данные, характеризующие личность подсудимой. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»