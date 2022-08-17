В Орле мужчина опустошил украденные бутылки со спиртным прямо в магазине

Скрыться с места преступления злоумышленник не успел и был задержан.

В Орле сотрудники Росгвардии задержали очередного магазинного вора. Правда, от многих других этот злоумышленник отличается тем, что с «добычей» он расправился прямо на месте преступления. Подробности задержания рассказали в пресс-службе территориального органа Росгвардии. Инцидент произошел на территории Северного района города Орла. На пульт охраны поступил сигнал тревоги из гипермаркета, расположенного на улице Михалицына. Прибывшим на место росгвардейцам сотрудники магазина рассказали, что в торговый зал вошел некий мужчина.

Этот «покупатель» начал распивать спиртное из неоплаченных им бутылок прямо у прилавка. Кроме того, его заподозрили в хищении ряда других товаров. «Покупатель» был задержан, им оказался мужчина 1983 года рождения, уроженец одного из южных регионов Российской Федерации. Он был передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позже выяснилось, что данный гражданин ранее совершил аналогичное правонарушение в другом гипермаркете на Московском шоссе.

Силовики отмечают, что подобные случаи – не редкость. Тревожные вызовы из охраняемых торговых точек поступают практически ежедневно. Например, несколько дней назад сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии задержали в одном из магазинов города Мценска 25-летнего местного жителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, тот зашел в торговый зал и попытался похитить различные товары. Когда же действия попытались пресечь продавцы, молодой человек окатил их нецензурной бранью. Для дальнейшего разбирательства он также был передан сотрудникам полиции.

В целом за последнюю неделю личный состав управления вневедомственной охраны отработал более 100 тревожных сигналов, — уточнили в Росгвардии. Эти сигналы поступали в основном с охраняемых объектов торговли в Орле, Мценске и Ливнах. Полиции за это время было передано шестеро человек, подозреваемых в нарушениях административного законодательства.

ИА «Орелград»