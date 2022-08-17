В Орле подрядчик по ремонту Красного моста получил от мэрии 335 миллионов

17.8.2022 | 9:38 Новости, Строительство

Общая сумма контракта — полтора миллиарда рублей.

Компания «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» уже получила от мэрии 335 миллионов рублей из полутора  миллиардов, предусмотренных контрактом. Об этом стало известно на вчерашнем заседании комитета по экономике и градостроительной деятельности орловского облсовета.

Наталья Орлова, заместитель руководителя Управления капитального строительства г. Орла, рассказала о том, что на Красном мосту сейчас работают 103 человека и 15 единиц техники.

По изначальному плану ремонт моста должен был завершиться осенью текущего года. Сейчас ожидается, что строители сдадут объект в феврале 2023 года.

ИА «Орелград»

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