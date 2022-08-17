В Орле поздравили с 75-летием Виктора Садовского — музыканта, поэта и композитора

Кроме творческих и организационных заслуг, Садовский также является член Союза журналистов РФ, написавшим для СМИ более 200 публикаций о творческих людях.

Известный орловский поэт, композитор и музыкант Виктор Федорович Садовский отпраздновал свое 75-летие.

«Виктор Садовский окончил Орловское музыкальное училище и Московский институт культуры и искусства. Он – автор многих песен на стихи орловских поэтов Д. Блынского, В. Дронникова, В. Катанова, Г. Попова, И. Александрова и других, гимна-марша орловских казаков, гимна Почетным гражданам Орла. В 1972 году создал народный хор русской песни ДК «Металлург» — «Орловия», которым руководил в течение 24 лет», — рассказали о юбиляре в пресс-службе облсовета.

Немало заслуг у Садовского и в области журналистики. Он работал в редакции газеты «Орловская правда», редактором областного Центра народного творчества, а также был внештатным корреспондентом многих СМИ. На его счету — более 200 публикаций о творческих людях. Член Союза журналистов РФ, полковник Союза казаков России

В день юбилея с поздравлениями пришел Михаил Вдовин, который сейчас исполняет обязанности председателя облсовета.

«Виктор Федорович — удивительный человек! Пообщаться с ним – великое счастье. Читая его книги, забываешь обо всем — они пронзительные до глубины души», — отметил Вдовин.

ИА «Орелград»