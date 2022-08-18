Лифты в орловских домах меняют с опережением графика

План на 2022 год выполнен и в Орле приступили к выполнению плана на 2023 год.



Депутаты Орловского горсовета на заседании профильного комитета рассмотрели вопрос о замене отработавших положенный срок лифтов в многоквартирных домах. Как сообщили в пресс-службе городского парламента, с докладом выступила заместитель директора регионального Фонда капитального ремонта Ольга Павлова. Она рассказала, что на 2022 год была запланирована замена 77 лифтов в 17 многоквартирных домах. Этот план уже выполнен — работы завершены, а документы переданы в управляющие компании для ввода лифтов в эксплуатацию.

«Таким образом, краткосрочный план 2022 года завершен полностью, пуско-наладочные работы завершены, лифты запущены в эксплуатацию, — поясняют в пресс-службе горсовета. — В настоящее время фондом начата работа по реализации плана 2023 года. Ольга Владиславовна добавила, что в 2023 году планируется заменить 257 лифтов в 68 домах. Отметим, что перечень многоквартирных домов, в которых будут заменены лифты, размещен на официальном сайте Фонда».

Также на заседании прозвучала информация о том, что до 2024 года необходимо заменить 421 лифт в 111 многоквартирных домах, жильцы которых вносят средства непосредственно на счет Фонда капремонта. Эти денежные потоки находятся под контролем. В то же время, в Орле достаточно много домов, жильцы которых вносят взносы на капремонт на специальные счета, то есть копят деньги самостоятельно. Как отметила Ольга Павлова, «по этим домам необходимо заменить 423 лифта в 97 домах. К сожалению, не один из этих домов не накопил достаточно средств на замену лифтового оборудования, и этот вопрос требует проработки».

Для справки: В настоящее время в Орле насчитывается 1916 многоквартирных домов, из них лифтами оборудовано 640 домов. Общее количество лифтов оценивается в 2513 единиц. Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. По его истечении лифт должна обследовать специализированная организация. По итогам осмотра эксперт вправе продлить срок эксплуатации, если это позволяет сделать техническое состояние оборудование, либо выдает предписание о замене лифта.

ИА «Орелград»