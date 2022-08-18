Орловских водителей оштрафовали на 316 миллионов рублей

Число нарушений Правил дорожного движения приблизилось к отметке 370 тысяч.

В Орловской области за семь месяцев 2022 года сотрудниками ДПС ГИБДД (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) было выявлено 376 236 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Всего за это же время было вынесено 369 120 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 316,5 миллиона рублей. Такие данные в своей оперативной справке приводит региональное Управление МВД России.

Достаточно тревожными выглядят не только статистические данные о сумме наложенных на орловских водителей штрафов и количестве совершенных ими правонарушений. Пугает то, что достаточно много в регионе фиксируется грубых нарушений Правил дорожного движения. А ведь они чреваты серьезными последствиями. Так, по данным ведомственной статистики, в этом году в Орловской области по фактам именно грубых нарушений Правил дорожного движения в суды было направлено 3850 материалов.

По результатам их рассмотрения суды приняли решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 878 водителей. Кроме того, 276 человек были подвергнуты административному аресту. Применяются и более жесткие меры. Так, за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения в этом году возбуждено 133 уголовных дела по статье 264.1 УК РФ. К слову, за семь месяцев 2022 года по вине нетрезвых водителей было совершено 43 дорожно-транспортных происшествия. За то же время сотрудниками ГИБДД было пресечено 1330 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»