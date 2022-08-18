Подрядчик «Газресурс» не смог вовремя сдать Карачевскую улицу Орла

Ранее компания «прославилась» ремонтом Октябрьской.
Дорожный ремонт Карачевского шоссе Орла, проводимый компанией «Газресурс», отстает от плана. Об этом стало известно комитете облсовета по бюджету, финансам и налогам.
По словам Алексея Субботина, руководителя областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ, объект должен был быть сдан еще к 31 июля.
Отметим, что помимо сорванных сроков сомнения горожан вызывает и качество работ, проводимых на Карачевском шоссе. Особенно это проявляется в дождливую погоду. Ранее тот же подрядчик ремонтировал улицу Октябрьскую с тем же результатом — срывом сроков и претензиями к качеству.
ИА «Орелград»