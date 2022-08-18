Подрядчик «Газресурс» не смог вовремя сдать Карачевскую улицу Орла

18.8.2022 | 16:49 ЖКХ, Новости

Ранее компания «прославилась» ремонтом Октябрьской.

Дорожный ремонт Карачевского шоссе Орла, проводимый компанией «Газресурс», отстает от плана. Об этом стало известно комитете облсовета по бюджету, финансам и налогам.

По словам Алексея Субботина, руководителя областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ, объект должен был быть сдан еще к 31 июля.

Отметим, что помимо сорванных сроков сомнения горожан вызывает и качество работ, проводимых на Карачевском шоссе. Особенно это проявляется в дождливую погоду. Ранее тот же подрядчик ремонтировал улицу Октябрьскую с тем же результатом — срывом сроков и претензиями к качеству.

ИА «Орелград»

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