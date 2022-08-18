Суд рассмотрел дело о «губернаторской заправке»

Арбитраж удовлетворил исковые требования областного департамента госимущества.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению регионального департамента государственного имущества и земельных отношений к администрации города Орла. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступили бюджетное учреждение области «Орловское автохозяйство и Межрегиональное территориальное управление Росимущества. Речь шла о признании права государственной собственности Орловской области на объект недвижимого имущества. Предметом спора стало нежилое здание, а именно одноэтажный топливно-заправочный пункт, расположенный в Орле на улице Салтыкова-Щедрина. В письменном отзыве администрация Орла указала, что «правопритязаний на спорный объект недвижимости не имеет, прав или интересов истца не оспаривает, в реестре муниципального имущества города Орла объект не значится». По сути, объект, построенный в центре Орла еще в советские времена, оказался бесхозяйным.

Как установил суд, история началась еще в июле 1960 года, когда решением исполкома Орловского городского совета депутатов трудящихся Облисполкому был отведен земельный участок площадью 0,44 га под строительство автогаража на 50-60 машин. Земельный участок был отведен за счет сноса одноэтажного дома №51 по улице Салтыкова-Щедрина и прилегающего к дому свободного земельного участка. Постановлением администрации Орла от 9 июня 1995 года администрации Орловской области в постоянное бессрочное пользование был выделен земельный участок на улице Красноармейской площадью 7771 квадратных метров для эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений предприятия.

Согласно выписке из актуального Единого государственного реестра недвижимости, этот земельный участок является собственностью Орловской области и находится в постоянном бессрочном пользовании «Орловского автохозяйства». Распоряжением главы администрации Орловской области от 22 ноября 1994 года комитету по экономике было поручено включить в план на 1994 год фирме «Орелоблстройзаказчик» строительство склада ГСМ с пунктом выдачи горючего на территории автобазы областной администрации. Актом государственной приемочной комиссии от 17 июля 1995 года установлено соответствие техническим требованиям предъявленной к приемке топливно-заправочного пункта автобазы Орловской области, данный объект был принят в эксплуатацию.

Согласно инвентарной карточке учета основных средств аппарата губернатора и правительства Орловской области от 13 августа 2010 года на территории автобазы располагается топливно-заправочный пункт. В 2011 году он был закреплен на праве оперативного управления за БУ ОО «Орловское хозяйство». Фигурирует этот объект и во множестве других документов, вот только хозяина его найти не удалось – объект не значится ни в федеральной, ни в региональной, ни в муниципальной собственности. Изучив огромный пакет документов, суд решил исковые требования департамента государственного имущества и земельных отношений удовлетворить и признал право государственной собственности Орловской области на спорный объект.

ИА «Орелград»