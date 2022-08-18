В Орле установлены охранные зоны банковского здания на Гостиной

18.8.2022 | 14:43 Новости, Общество

Здание было построено в конце 19 века из лучших материалов.

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального историко-культурного значения «Здание банка», расположенного в центре Орла по адресу Гостиная, 6.

Ранее старинное здание получило соответствующий статус и необходимо было определить его зоны охраны. По закону, в границах охранной зоны запрещается:

  • строительство объектов капитального строительства;
  • установка со стороны улиц ограждений из бетонных плит, металлопрофиля;
  • использование в окраске ограждений ярких цветов;
  • установка на крышах зданий средств инженерно-технического обеспечения и рекламных конструкций;
  • проведение строительных, земляных и иных работ на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объекта культурного наследия;
  • прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля) надземным способом.

«Орловский коммерческий банк — один из первых акционерных банков Российской империи. Его основали известные московские купцы братья Поляковы. Они в это время занимались строительством железных дорог в Орловской губернии.

Сначала банк располагался в обычном купеческом доме на этом же месте. К концу XIX века дела у Лазаря Соломоновича Полякова шли настолько хорошо, что было решено построить для банка новое большое здание, точнее даже комплекс зданий, в модном тогда «неорусском стиле», с применением лучших материалов. На фасаде, обращенном к реке, даже имеются разнообразные цветные изразцы», — напомнили историю здания в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»

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