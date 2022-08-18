В Орловской области стали чаще судить за тяжкие преступления

В Орловском областном суде подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, итоги работы районных судов и мировых судей в первом полугодии 2022 года были подведена на специальном совещании. Были представлены детальные доклады по разным категориям дел. Так, было озвучено, что за первую половину текущего года в районные суды Орловской области поступило 1283 уголовных дела, что на 2,4 процента больше, чем годом ранее. Окончено производством 1216 дел. Отметим, что в особом порядке судебного разбирательства рассмотрено 444 дела. Это означает, что обвиняемые полностью признали вину, согласились с обвинением и получили право на некоторое снисхождение при вынесении приговора.

«В первом полугодии 2022 года районными судами рассмотрено три уголовных дела с участием присяжных заседателей, в то время как в аналогичном периоде 2021 года было рассмотрено одно уголовное дело в отношении одного лица, — сообщает пресс-служба Орловского облсуда. — Всего осуждено 1054 лица, что на 15,8 процента больше, чем в первом полугодии 2021 года (910 лиц)».

В облсуде также отметили, что в текущем году в регионе значительно увеличилось количество граждан, осужденных за совершение тяжких преступлений. Таковых за первую половину года набралось 292 человека, что на 15,4 процента больше, чем в тот же период 2021 года (253 человека) и на 35 процентов больше, чем в первом полугодии 2020 года (216 человек). За совершение преступлений средней тяжести в этом году был осужден 251 обвиняемый, по сравнению с прошлым годом число таких осужденных возросло на 30,7 процента. Обвинительные приговоры за совершение преступлений небольшой тяжести получили в этом году 445 человек, или на 11,8 процента больше, чем год назад.

ИА «Орелград»