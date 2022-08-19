Алексей Тимошин проинспектировал ситуацию с последствиями пожара во Мценске

Пожар на улице Заводская произошел месяц назад.

Прокурор области Алексей Тимошин во время поездки во Мценск встретился с жильцами многоквартирного дома, пострадавшего от пожара.

Ранее «Орелград» сообщал о пожаре в доме на улице Заводская. 19 июля была произведена эвакуация 15 человек, которые находились дома в дневное время. Жертв тогда удалось избежать.

Во встрече участвовали глава мценской администрации Кочетаева, представители центра соцзащты, а также компаний «Арго» и «Стройавангард Мценск». Они рассказали прокурору о ходе ремонтных работ, которые продолжаются до сих пор.

В пресс-службе областной прокуратуры «Орелграду» также сообщили, что прокурор области поручил взять на контроль вопрос полноты и своевременности выплат, положенных жильцам дома в связи с причинением в результате пожара ущерба их имуществу. Также Тимошин оставляет на контроле вопрос соблюдения законности в ходе проводимой процессуальной проверки. Позже будет дана оценка законности принятого процессуального решения.

ИА «Орелград»