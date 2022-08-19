Чиновников обвинили в халатности после обрушения в техникуме

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши спортивного зала филиала № 1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса».

В бездействии ответственных лиц СУ СК России по Орловской области увидело признаки халатности. Руководство техникума и департамент образования региона обвиняют в недобросовестном исполнении обязанностей. Обрушение крыши повлекло причинение ущерба в размере полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Уголовное дело возбуждено по постановлению прокуратуры Орловской области. Надзорный орган выяснил, что в рамках приемки заведений к началу учебного года осмотр здания в начале августа носил визуальных характер, конструктивные составляющие не изучались. Прокуратурой внесено представление директору БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» и руководителю департамента образования Алексею Карлову, сообщает пресс-служба ведомства.

ИА «Орелград»