COVID-19 в России: Орловская область в числе неблагополучных регионов

В 12 регионах превышены среднероссийские показатели.

Орловская область вошла в число 12 регионов России, в которых превышены среднероссийские показатели по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила Ирина Фролова, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, на заседании комитета облсовета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.

«Только за последнюю неделю на Орловщине выявлено 885 случаев заболевания,что составляет 122,2 человека на 100 тыс. населения, по стране – 80,2. Основной рост заболевших зафиксирован в возрастной группе 40 — 64 года и у детей до 6 лет», — цитирует Фролову пресс-служба облсовета.

Также озвучено, что в Орловской области очень низкие уровни коллективного иммунитета и план ревакцинации.

Несмотря на эти тревожные данные, властям все же не рекомендовали возобновлять антиковидные ограничения.

ИА «Орелград»