Из-за плохих дорог на Орловщине погибли 12 человек

Озвучена тревожная статистика аварийности в регионе.



Управление МВД России по Орловской области опубликовало официальную информацию об оперативной обстановке в регионе по итогам семи месяцев 2022 года. Один из разделов документа посвящен анализу ситуации на дорогах региона. Авторы подчеркивают, что задача по снижению уровня аварийности на автодорогах области и тяжести последствий при ДТП не теряет своей актуальности. Об этом говорит и статистика: в отчетном периоде времени было зарегистрировано 2928 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 333 ДТП с пострадавшими. В результате 39 человек погибли и 430 получили ранения.

«Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 128 ДТП, в результате которых 12 человек погибли и 152 получили ранения различной степени тяжести, — сообщает УМВД. — За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД было возбуждено 378 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц, внесено 396 представлений в адрес владельцев дорог. В органы прокуратуры направлено 146 информаций, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – 154».

Добавим, что на автотрассах федерального значения произошло 47 дорожно-транспортных происшествий, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 108. С участием несовершеннолетних было зафиксировано 36 ДТП, в результате которых один ребенок, к сожалению, погиб, а 42 получили ранения. Кстати, за нарушения правил перевозки детей в этом году в Орловской области составлено 2795 административных материалов. В подразделения по делам несовершеннолетних гаишники направили 104 информации, по которым было составлено 43 протокола по статье 5.35 КоАП РФ.

ИА «Орелград»