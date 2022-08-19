Облсовет скорректирует условия награждения почетным знаком

19.8.2022 | 8:07 Новости, Общество

Предлагаемые поправки уже получили одобрение профильного комитета.


В Орле прошло заседание комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку Орловского облсовета народных депутатов. В нем принял участие исполняющий обязанности спикера регионального парламента Михаил Вдовин, в провела мероприятие председатель комитета Лариса Удалова. Как сообщила пресс-служба парламента, по итогам заседания было принято решение рекомендовать президиуму облсовета включить в повестку дня ближайшей сессии вопрос о внесении изменений в постановление «О почетном знаке Орловского областного Совета народных депутатов «За вклад в развитие Орловской области».

«Согласно данной инициативы награждение знаком будет производиться на основании решения президиума областного Совета, которое оформляется постановлением президиума областного Совета», — объяснили в парламентской пресс-службе. В актуальной редакции постановления предусмотрено, что награждение знаком производится в соответствии с распоряжением председателя областного Совета. Напомним, что положение о новом почетном знаке было принято парламентариями на предыдущем заседании.

Этот знак является наградой Орловского областного Совета народных депутатов, а награждение им является формой поощрения за выдающиеся заслуги в социально-экономическом, научно-техническом развитии Орловской области, государственном и муниципальном управлении, развитии парламентаризма и др. По условиям, знаком награждаются граждане РФ, награжденные ранее почетной грамотой Орловского облсовета народных депутатов и имеющие стаж работы (службы) не менее 10 лет в сфере деятельности, за заслуги в которой они представляются к награждению. В течение одного календарного года знаком награждаются не более 40 граждан.

Процедура вручения знака определяется председателем областного Совета с учетом информации о предполагаемых дате и месте вручения, представленной инициатором награждения. Награждаемому вместе со знаком вручаются удостоверение установленного образца и единовременное денежное поощрение в размере 3000 рублей. Повторное награждение не производится, дубликат утраченного или испорченного знака не выдается. Носится он на правой стороне груди, при наличии государственных наград располагается ниже их.

ИА «Орелград»

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