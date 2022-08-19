Орловскую поликлинику № 1 могут открыть в кожно-венерологическом диспансере

Ранее жителей Железнодорожного района не устроил вариант рядом с «Линией» на Михалицына.

Орловский депздрав рассматривает семь адресов в качестве возможных вариантов для строительства нового корпуса поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба облсовет.

Напомним, в июне 2022 года главврач поликлиник № 1 Елена Абрахина заявила, что врачам приходится принимать каждый день по 600 пациентов вместо 180, на которые было рассчитано учреждение. Власти приняли решение о строительство поликлиники в переулке Артельный, то есть — в Северном районе. Это в свою очередь возмутило будущих пациентов, которые оказались не в восторге от перспективы «ездить в поликлинику с температурой с тремя пересадками».

Прокуратура, а после нее и губернатор Клычков высказали свою поддержку жителям Железнодорожного района, что вылилось в поиски нового места, которое бы устроило людей.

Областные депутаты обсуждали проблему вчера, 18 августа, на комитете по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству. Владимир Николаев, заместитель руководителя депздрава рассказал о списке из семи адресов, где возможно расположение корпуса. Но по каждому адресу есть нюансы. Депутатам сообщили о следующих вариантах:

ул. Пушкина, 68 (кожно-венерологический диспансер);

ул. 3-я Курская, 56 (примыкание к территории поликлиники «РЖД-Медицина» г.Орёл»);

ул. Студенческая (Семинарский парк);

ул. Привокзальная, д.8 (слева от ДК «Железнодорожников»);

пересечение Старо-Московского шоссе и ул. Паровозной (вместо снесённых двухэтажных домов).

Новосильское шоссе,

Залегощенское шоссе.

При этом, сам чиновник отметил, что последние два варианта не подходят, поскольку там находятся производственные зоны.

«Пока ведутся только общие разговоры о возможных вариантах размещения, и то с оговоркой – «требует доработки». Создаётся впечатление, что отсутствует координация работ по этому вопросу и заинтересованность в конечном результате», — резюмировал Михаил Вдовин, и.о. председателя облсовета, присутствовавший на заседании комитета.

ИА «Орелград»