Почти 270 наркопреступлений выявлено в Орловской области

Большая часть выявленных преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких.

В Орловской области за семь месяцев 2022 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 269 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В общей структуре преступности их доля составляет 5,5 процента. Тут стоит отметить, что всего в Орловской области за отчетный период времени было зарегистрировано 4901 преступление, причем сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено сразу в 18 районах области.

По данным регионального Управления МВД, из общего количества выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 202 являются тяжкими и особо тяжкими. Кроме того, 95 таких правонарушений были совершенных в крупном и 19 — в особо крупном размере. В 173 случаях это были преступления, связанные со сбытом наркотиков. На момент возбуждения уголовных дел сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято в общей сложности 30,002 килограмма наркотических средств.

Поясним, что уголовные дела заводят не только на сбытчиком наркотиков, но и на тех, кто их незаконно приобрел и хранил. Примером такого преступления может послужить недавний факт – на днях сотрудники отделения МВД России по Малоархангельскому району завели в отношении местного жителя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, противоправное деяние выявлено сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

«В надворной постройке, принадлежащей местному жителю 1976 года рождения, полицейские обнаружили и изъяли банку и мешок с содержащимся в нем средством растительного происхождения, предположительно наркотическим, — следует из официального релиза пресс-службы УМВД. — Результаты исследования, проведенного сотрудниками Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, показали, что изъятое вещество – марихуана весом 1,374 кг. Мужчина пояснил сотрудниками полиции, что хранил запрещенное к обороту вещество для собственного употребления».

ИА «Орелград»