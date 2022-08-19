«Социальные патрули» проверили 1500 орловских семей

19.8.2022 | 18:08 Закон и порядок, Новости

«Патрульные» посмотрели, в каких условиях проживают подростки.

В Орловской области продолжается проведение мероприятий по предупреждению подростковой преступности и защите несовершеннолетних от бытового насилия. В частности, в минувшем месяце была продолжена работа в формате «социальных патрулей». Последние за семь месяцев 2022 года осуществили 584 выезда и проверили условия проживания 1511 семей и 1778 подростков. В результате было выявлено 146 нарушений, по которым уже составлены административные материалы.

Такие данные в своем отчете об оперативной обстановке в регионе приводит Управление МВД России по Орловской области. Из документа также следует, что за отчетный период времени было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 753 информации, касающиеся несовершеннолетних. В органы опеки и попечительства было подано 14 ходатайств о рассмотрении вопроса о лишении или ограничении родительских прав. Из них девять были удовлетворены. Кроме того, повышенное внимание уделяется профилактической работе, в том числе с самими подростками.

Так, в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками регионального Центра по противодействию экстремизма УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области в этом году проведено уже 73 лекции, семь круглых столов, три семинара и одно родительское собрание. Мероприятия проводились в различных образовательных учреждениях области. Их целью было «формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

ИА «Орелград»

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