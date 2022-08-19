В Орле спасатели ликвидировали последствия очередного урагана

На Лескова металлическая конструкция чуть не порвала электропровода, а на Тургенева дерево упало на автомобиль.

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия двух происшествий, которые произошли вчера в Орле из-за сильных порывов ветра.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 15.53 спасатели выезжали на улицу Лескова, где от порывов ветра оторвалась металлическая конструкция.

Она могла упасть на электропровода, но инфраструктурных последствий удалось избежать — конструкцию вовремя убрали.

А в 18.14 на улице Тургенева спасатели распилили и убрали дерево, которое упало на автомобиль.

В обоих случаях обошлось человеческих жертв.

ИА «Орелград»