В Орловской области могут запретить посещение лесов

Такую рекомендацию дал губернаторам ЦФО глава МЧС.

В Орловской области может введен временный запрет на посещение лесов. Это произойдет, если Андрей Клычков прислушается к рекомендациям главы МЧС Александра Куренкова.

Как сообщают «Известия», вчера губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов было рекомендовано ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности. Запреты необходимо соблюдать до улучшения ситуации и стабилизации пожарной обстановки.

«Прошу губернаторов, в первую очередь регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, организовать работу по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки», — цитируют «Известия» Куренкова.

ИА «Орелград»