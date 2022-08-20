Более 6000 орловцев попались на публичном распитии спиртного

Нарушителей общественного порядка привлекли к административной ответственности.



Управление МВД России по Орловской области охарактеризовало оперативную и общественно-политическую обстановку в регионе по итогам семи месяцев 2022 года как стабильную. Однако нельзя не отметить достаточно большое количество административных правонарушений. Причем речь идет о тех нарушениях, которые официально были зарегистрированы и попали в оперативные сводки. Так вот, в целом по региону в отчетном периоде времени сотрудниками органов внутренних дело было выявлено 22 995 административных правонарушений.

Подчеркнем, что эти данные приведены без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Из указанных нарушений 22 232 деяния подпадают под действие различных норм Кодекса об административных правонарушениях РФ. Причем в структуре нарушений лидеры все те же, что и на протяжении предыдущих месяцев. Так, наибольшее количество протоколов полицией было составлено по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). Официально таких правонарушений в этом году зафиксировано 6567.

На втором месте — 2078 протоколов – ожидаемо находится статья 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Кроме того, 1206 протоколов сотрудники ОВД составила по фактам мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ). Впрочем, все перечисленные деяния зачастую тесно пересекаются, нередко различные правонарушения совершаются одним и тем же человеком.

Добавим также, что в рамках реализации регионального административного законодательства сотрудниками полиции за семь месяцев текущего года было составлено 763 административных протокола по фактам нарушения тишины и покоя граждан. Напомним, данная сфера правоотношений регулируется статьей 10.1 Закона Орловской области об ответственности за административные правонарушения.

ИА «Орелград»