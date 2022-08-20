«Денисьевские чтения» в Орле проведут в 19-й раз

Организаторы напомнили о программе форума на 2022 год.

Девятнадцатые «Денисьевские чтения» пройдут в Орле 27-28 октября 2022 года. Анонс мероприятия опубликован на сайте Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. Бунина, которая является одним из организаторов форума. Другими организаторами выступают областное управление культуры и архивного дела и Орловский государственный институт культуры. Ране они пригласили желающих принять участие в международной научно-практической конференции по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности.

Форум носит имя видного библиотековеда, уроженца города Орла Виталия Денисьева. Чтения регулярно проходят с 2003 года, в них принимают участие ученые и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской, Белгородской, Брянской Курской, Липецкой и других областей. Среди участников форума: сотрудники федеральных библиотек, преподаватели вузов, библиотечные работники, научные работники архивов, музеев, краеведы, аспиранты и студенты. Участие в работе конференции вот уже 12-й год принимают и представители библиотечной общественности стран ближнего зарубежья.

«Цель конференции – активизация научно-исследовательской работы библиотек, внедрение инноваций в библиотечную практику, образование и науку, повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, сохранение и приумножение историко-культурного наследия региона», — пояснили организаторы. В этом году на конференции планируется обсудить приоритетные направления библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих исследований, библиотечно-информационное образование, а также проблемы изучения истории библиотечного дела и книжной культуры в регионах.

Одной из главных тем по традиции будет «Научная деятельность В.Н. Денисьева и современные проблемы развития библиотечного дела, библиографоведения, книговедения». В рамках конференции планируется проведение тематических секций и круглого стола «Наследие Н.Я. Данилевского в сознании современного человека». Последний будет посвящен 200-летию русского социолога, культуролога, публициста и естествоиспытателя, также уроженца Орловского края Николая Данилевского.

ИА «Орелград»