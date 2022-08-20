Дополнительные гранты выдадут орловским фермерам

Итоги конкурсного отбора региональные власти подведут в конце сентября.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении дополнительного конкурсного отбора проектов по развитию семейных ферм. Победители получат бюджетные гранты для реализации своих проектов. Финансирование обеспечивается в рамках постановления правительства Орловской области о субсидировании сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. Эта программа, в частности, предусматривает стимулирование развития малых форм хозяйствования.

Заявки от соискателей будут принимать в период с 22 августа по 31 августа. Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 26 сентября 2022 года. Проведением конкурсного отбора занимается департамент сельского хозяйства. С условиями можно ознакомиться на официальном портале Орловской области. Согласно им грант предоставляется для реализации проектов по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, коневодству, овцеводству, козоводству, птицеводству, овощеводству и картофелеводству.

Гранты на развитие семейной фермы разрешено тратить на разные цели, установленные правительством региона. В частности, их можно использовать на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Средства также можно тратить на приобретение необходимого оборудования, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта. Отметим, что перечни разрешенной техники и транспорта утверждаются приказом департамента сельского хозяйства.

Кроме того, на средства гранта возможно приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, за исключением свиней. При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец или коз — не более 500 условных голов. Также грант можно пустить на приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения. За счет указанных средств возможно погашение (но не более 20 процентов) привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита.

«Имущество, приобретенное с участием средств гранта на развитие семейной фермы, не подлежит реализации, передаче в аренду, залог и отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта, — говорится в правительственном постановлении. — Грант на развитие семейной фермы предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям в размере, не превышающем 30 миллионов рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта».

ИА «Орелград»