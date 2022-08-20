Ливенские архитекторы вдвое увеличили свою выручку

В Ливнах обсудили текущие результаты работы «Городской архитектуры».

Как сообщили в администрации города Ливны, текущие результаты деятельности муниципального унитарного предприятия «Городская архитектура» были обсуждены участниками рабочего совещания в мэрии. Его провела исполняющая обязанности главы города Людмила Полунина, а с докладом выступил директор МУПа Евгений Сучков. Он рассказал, что в первой половине 2022 года возглавляемое им предприятие оказало услуги по проектированию и составлению сметной документации юридическим и физическим лицам на общую сумму 3,9 миллиона рублей. Докладчик отметил при этом, что по сравнению с прошлым годом выручка увеличилась на 1,9 миллиона рублей.

«Доля муниципальных заказов в объеме выручки в первом полугодии 2022 года составила 44 процента, заказы юридических и физических лиц, — 56 процентов, — цитируют доклад в администрации райцентра. — Среднемесячная заработная плата на предприятии составила 25,4 тысячи рублей». В этом году предприятие разработало ПСД на строительство многоквартирного дома по улице Дзержинского и на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Также были созданы дизайн-проекты на ремонт дворовых территорий, которые в настоящее время проходят публичные обсуждения. Составили муниципальные архитекторы и проектно-сметную документацию на капитальный ремонт корпуса № 1 гимназии города Ливны и здания средней школы. Вся эта документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

«Разработана ПСД на капитальный ремонт трибун МАУ «ФОК», успешно пройдена государственная экспертиза, и подрядная организация уже осуществляет работы, — добавили в администрации Ливен. — Предприятием была разработана ПСД на проведение капитального ремонта здания Ливенского краеведческого музея. Подрядной организацией уже выполнены работы, здание преобразилось и заняло достойное место в архитектурном облике города. В настоящее время ведется работа по разработке ПСД на строительство многоквартирного двухподъездного семиэтажного жилого дома по улице Максима Горького».

ИА «Орелград»