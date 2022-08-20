Облизбирком проведет Олимпиаду

Участники посоревнуются в знании избирательного права.



Избирательная комиссия Орловской области издала постановление о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Мероприятие проводится во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2022 года. Кроме того, Олимпиада внесена в региональный план мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса и повышению правовой культуры граждан.

Региональный этап будет проведен в период с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Первый — отборочный — тур планируется провести в дистанционной форме 11 ноября 2022 года. А второй тур будет проведен уже очно — в форме электронного тестирования на базе официального сайта РЦОИТ при ЦИК России. Причем точные сроки его проведения пока не названы, из документации следует лишь, что провести его надо не позднее 31 января 2023 года. Впрочем, проведением второго этапа будут заниматься уже федеральные организаторы.

К участию в региональном этапе допускаются победители и призеры викторин и конкурсов избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразовательным предметам «Право» и «Обществознание» среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций. Допускаются также победители и призеры интернет-викторины «Время выбирать» и победители образовательной акции «Электоральный диктант» 2021 и 2022 годов, являющиеся учащимися 10-11 классов общеобразовательных учреждений Орловской области.

Ко второму туру допустят участников отборочного тура регионального этапа олимпиады, набравших наибольшее количество баллов, но не более трех человек. Аппарату Избирательной комиссии Орловской области поручено «обеспечить возможность участия в первом (отборочном) туре регионального этапа олимпиады лиц, указанных в постановлении». Итоги будет подводить специально созданная комиссия. Ей предстоит проверить и оценить результаты выполнения участниками заданий и написание эссе первого тура и составить единые ранжированные списки участников олимпиады (по мере убывания набранных баллов) по каждой категории, которые будут опубликованы на сайте облизбиркома.

ИА «Орелград»