Орловцам выдали 3000 ключей электронной подписи

Ключи КЭП жителям областного центра выдают налоговики.



Специалисты инспекции ФНС России по городу Орлу выдали жителям областного центра уже более 3 тысяч ключей электронной подписи. Как уточнили в ведомстве, работа по выдаче ключей усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) с каждым днем только набирает обороты. Количество вновь выпущенных УКЭП ежедневно растет. Выдавать их начали с 1 июля 2021 года, и по состоянию на 10 августа 2022 года количество ключей электронной подписи, выпущенных ИФНС России по городу Орлу, превысило 3000 единиц.

Росту интереса орловцев к этому процессу имеется простое объяснение. Дело в том, что УКЭП, выпущенные ранее коммерческими удостоверяющими центрами, действительны только до срока окончания действия сертификата. При этом не позднее 1 января 2023 года сроки их действия будут окончательно завершены. Иными словами, коммерческими подписями можно пользоваться только до конца текущего года, а после Нового года они станут бесполезными. Им на смену приходят подписи, удостоверенные государством в лице налоговых органов.

«То есть до окончания действия имеющихся у налогоплательщиков ключей электронной подписи остаются считанные месяцы и необходимо заблаговременно выпустить новую УКЭП в Удостоверяющем центре ФНС России, — говорят в городской налоговой инспекции. — Для удобства налогоплательщиков заявление на выпуск КЭП в Удостоверяющем центре ФНС России можно подать дистанционно из личных кабинетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо личного кабинета физического лица (директора организации или индивидуального предпринимателя) на сайте ФНС России».

Специалисты говорят, что сервисы достаточно просты и удобны для пользователя. Надо лишь следовать подсказкам на экране. Например, для подачи заявления в «Личном кабинете для физических лиц» необходимо выбрать раздел «Жизненные ситуации» и подраздел «Получить квалифицированную электронную подпись». Затем из представленного списка следует выбрать свой статус, проверить, на всякий случай, правильность данных, после чего останется только подтвердить их и отправить заявление.

Правда, для получения квалифицированного сертификата подписи налоговый орган надо будет посетить лично. Доставка на дом не предусмотрена. Налоговик напоминают, что электронная подпись, выданная УЦ ФНС России, может использоваться на всех электронных площадках и сервисах, а также при предоставлении налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде. Срок действия КЭП, выданной УЦ ФНС России, составляет 15 месяцев.

ИА «Орелград»