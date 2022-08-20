Орловчанка поколотила полицейского, «приставшего» к ее мужу

Действия женщины были квалифицированы как уголовно наказуемое деяние.



Решение по уголовному делу вынес Верховский районный суд Орловской области. Местную жительницу обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие и суд посчитали, что она применила насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Потерпевшим в данном судебном процессе выступил государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД России по Верховскому району.

Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью, в содеянном искренне раскаялась, но от дачи показаний в порядке ст.51 Конституции РФ отказалась. Поэтому были оглашены показания, которые она дала на предварительном следствии еще в качестве подозреваемой. Женщина тогда рассказала, что примерно в 15 часов она, ее супруг и дети собрались поехать в соседнюю деревню. Муж при этом сказал ей, что выпил спиртное. Мужчина начал разворачивать автомобиль на улице и заметил приближающийся патрульный автомобиль.

Он тут же вышел из машины и скрылся во дворе своего дома. По версии подсудимой, патрульный автомобиль ГИБДД подъехал и остановился около их автомобиля. Из него вышли два сотрудника полиции, один из которых подбежал к ее супругу, находившемуся уже за калиткой дома. Там полицейский потребовал предъявить водительские права, однако муж подсудимой отказался сделать это, заявив, что он не находится за рулем, поэтому требования полицейского незаконны. Тут гаишник обвинил мужчину в неповиновении сотруднику полиции, а также в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и потребовал на служебном автомобиле проследовать в ОМВД России по Верховскому району для составления протокола.

Мужчина отказался подчиняться и этому требованию, после чего полицейский схватил его за куртку и попытался силой усадить «нарушителя» в патрульный автомобиль. Тот сопротивлялся, поэтому полицейский повалил его на землю и начал удерживать ногой. Здесь на выручку мужу бросилась жена. Она толкнула полицейского и ударила его кулаком по спине, требуя, чтобы тот отпустил ее мужа, и получила за это уголовное дело. Версия потерпевшего полицейского почти не отличалась от слов подсудимой. Он пояснил, что видел, как некий мужчина вышел из машины и пробежал к калитке. Эти действия водителя он посчитал подозрительными, поэтому бросился в погоню.

Полицейский не отрицал, что применил к мужчине физическую силу и что удерживал его на земле, чтобы тот не смог встать. Что касается «нападения» на него, то полицейский рассказал о двух толчках и об одном ударе в спину. После этого он вместе с задержанным поднялся с земли, а его напарник, наблюдавший за происходящим со стороны и записывавший происходящее на видеорегистратро, вызвал следственно-оперативную группу. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с рассрочкой на один год с ежемесячным платежом в размере 5000 рублей.

ИА «Орелград»