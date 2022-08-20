Рынок платных услуг населению вырос в Орловской области

20.8.2022 | 10:13 Новости, Экономика

В структуре лидируют жилищно-коммунальные и бытовые услуги.


В январе-июне 2022 года в Орловской области, по оперативным данным Орелстата, населению региона было оказано платных услуг на 20,7 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 3,2 процента больше, чем годом ранее. В структуре платных услуг две трети объема составляют жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги. Только в июне 2022 года жителям Орловской области было оказано услуг на общую сумму 3,366 миллиарда рублей. Кстати, это не наивысший показатель – рекордный объем услуг был оказан орловцам в марте этого года. Их общий стоимостной объем оценивался тогда аналитиками в 3,567 миллиарда рублей.

На общем фоне выделяются бытовые услуги населению. В этом году орловцам их оказали на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 13,3 процента. В данном сегменте лидером по темпам роста являются услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Таких услуг в регионе было оказано на 19,6 процента больше, чем годом ранее. На втором месте идут услуги химчисток и прачечных, рост показателя в сегменте составил 17 процентов по отношению к предыдущему году.

Рост в 16,5 процента продемонстрировали так называемые прочие виды бытовых услуг, в 14,6 процента – техническое обслуживание и ремонт транспортных средств и оборудования, в 14,3 процента – парикмахерские и косметические салоны, в 9,3 процента – ремонт, окрашивание и пошив обуви, в 7,6 процента – ремонт и техническое обслуживание бытовой техники. Услуги фотоателье оказались менее востребованными, чем год назад, снижение показателя в этой сфере составило 0,5 процента. Но в самом кризисном положении оказалась сфера услуг по аренде, лизингу и прокату – показатели ее работы по сравнению с предыдущим годом снизились на 6,5 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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