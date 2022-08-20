Суд раскрыл подробности дела о краже комбикорма у «Мираторга»

Кромским районным судом Орловской области оглашен приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей – Сергея Матвеева, Юрия Черепова и Алексея Абашина.

Как сообщила пресс-служба суда, обвиняемые работали на Кромском комбикормовом заводе. Они решили обокрасть родное предприятие, для чего сколотили преступную группу и разработали план. Как установило следствие, действовали они «по предварительному сговору совместно и согласованно с единым преступным умыслом и совершили ряд тождественных преступных действий».

Поясним, что злоумышленники похищали с одного и того же склада готовую продукцию, то есть комбикорм. В суде не уточнили количество похищенного, но известно, что обвинение им предъявили в краже чужого имущества в особо крупном размере.

Ранее пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщала, что похитили свыше 50 тонн комбикорма. Его складировали в помещении на территории Кром. Потом комбикорм фасовали для дальнейшей реализации.

Воры оказались непростыми. Так, в ходе проведенных обысков у двоих обвиняемых были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества, а у одного — оружие и боеприпасы. Соответственно, окончательные обвинения им были предъявлены по целому ряду уголовных статей. Все они были признаны виновными и получили наказание.

Так, Сергей Матвеев получил наиболее строгое наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей в доход государства и ограничением свободы на срок 1 год. Основное наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Поясним, что Матвеева признали виновным в краже, незаконном обороте наркотиков и незаконном хранении оружия. Юрий Черепов был признан виновным в краже и незаконном хранении наркотиков. Он получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Отбывать срок данный гражданин также будет в исправительной колонии общего режима.

Третий участник группировки – Алексей Абашин – был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Иными словами, его признали виновным только в краже, но совершенной группой лиц и в особо крупном размере. Поэтому и наказание оказалось соответствующим — 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей в доход государства с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«До вступления приговора в законную силу мера пресечения Матвееву и Черепову в виде домашнего ареста заменена на содержание под стражей, и они были взяты под стражу в зале суда, — уточнили в пресс-службе Кромского районного суда. — До вступления приговора в законную силу мера пресечения Абашину в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»