Трое погибли в результате ДТП в Ливнах

20.8.2022 | 13:19 Важное, Новости, Происшествия

Авария произошла 19 августа около 23:25 на улице Рабочей, сообщает УМВД России по Орловской области.

Водитель 33 лет двигался на БМВ Х5 в направлении улицы Свердлова. Он выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Ладой Калиной». На месте скончался водитель иномарки и 61-летний водитель отечественного автомобиля. Позже в больнице умер 50-летний пассажир «Калины». 36-летняя женщина, также ехавшая в «Ладе», госпитализирована, еще одна 50-летняя пассажирка отпущена домой.

Судя по фото, участок дороги хорошо асфальтирован. Имеется уличное освещение. Видимость хорошая. В обстоятельствах причины аварии предстоит разобраться сотрудникам автоинспекции.

ИА «Орелград»

Фото «Принт ТВ».

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