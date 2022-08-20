В Мценске нашли способ борьбы с дефицитом чиновников

Решать наболевшие проблемы в райцентре планируют при помощи муниципальной программы.



Глава Мценска Николай Кочетаев утвердил муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в городе Мценске». Ее цель — создание профессиональной и конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой муниципальной службы. Для достижения той цели планируется решить ряд задач, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, формированию эффективной системы кадрового обеспечения муниципальной службы. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы выделено в отдельную задачу.

Программа рассчитана на три года, старт она возьмет в 2023 году. Общий объем ее финансирования составит 120 тысяч рублей. Деньги планируется потратить в основном на обучение муниципальных служащих, повышение их квалификации. Авторы программы считают, что ее успешная реализация позволит не только повысить профессиональный уровень местных чиновников, но и укрепит доверие горожан к деятельности органов местного самоуправления.

В паспорте программы приводится характеристика проблемы, на решение которой она, собственно, направлена. Прежде всего, мценские чиновники высказывают мысль, что именно местное самоуправление является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства. Соответственно муниципальная служба является механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления. А одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров.

По такой логической цепочке авторы программы и подводят к характеристике проблем, наблюдающихся в сфере развития муниципальной службы. Одна из них заключается в дефиците высококвалифицированных специалистов. Вторая проблема описана как «отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной службы».

«Обозначенные проблемы взаимосвязаны и должны решаться системно, — утверждается в паспорте документа. — Реализация мероприятий программы будет способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в администрации города Мценска, позволит создать оптимальные организационно-правовые предпосылки развития муниципальной службы».

Далее утверждается, что в современных условиях развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает не только повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, но и оценку персонала путем проведения аттестации. Кроме того, в этот комплекс входят мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационно-методическому и аналитическому сопровождению в сфере муниципальной службы и рациональному использованию кадрового потенциала.

ИА «Орелград»