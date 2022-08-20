В Орловской области примут новый закон о мелиорации земель

Закон установит полномочия органов государственной власти в данной сфере.



Орловский облсовет народных депутатов рассмотрит проект закона «Об отдельных правоотношениях в сфере мелиорации земель на территории Орловской области». Он был внесен парламентским комитетом по аграрной политике, природопользованию и экологии. Проект разработан с целью реализации полномочий Орловской области в сфере регулирования мелиорации земель. В частности, им распределяются полномочия между органами государственной власти Орловской области и определяются условия финансирования мероприятий.

Например, к полномочиям правительства региона предлагается отнести владение, пользование, распоряжение и управление государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями. Также оно будет заниматься утверждением региональных и территориальных программ в сфере мелиорации земель, контролировать их выполнение. Более мелкими вопросами будет заниматься профильный департамент АПК. Например, его сотрудника поручат организацию мероприятий по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Орловской области.

Также в компетенцию департамента попадут вопросы согласования сооружения и эксплуатации линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях. Авторы законопроекта уверяют, что его реализация не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области. Как уже писал «Орелград», в этом году областная Контрольно-счетная палата проверила эффективность программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области». Было установлено, что на данные цели в бюджет региона в 2020 году заложили 5,34 миллиона рублей, в 2021 году – 1,426 миллиона.

В ходе проверки были вскрыты случаи предоставления субсидии сельхозтоваропроизводителям на мелиорацию земель с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств на общую сумму 224,9 тысячи рублей. Также было установлено, что региональный «Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель» не содержит норм, однозначно регламентирующих порядок расчета объема предоставляемой субсидии. Это приводит к правовой неопределенности, а также применению разных методик расчета размера субсидий разным получателям.

Добавим, что по состоянию на 31 декабря 2021 года площадь неиспользуемой пашни, по данным КСП, в Орловской области составляла 23,792 тысячи га. Анализ показал, что 81,6 процента от ее общего объема не используется более 10 лет, 18,2 процента – от 2 до 10 лет и 0,2 процента – до 2 лет. Простаивание земель привело к тому, что 93,9 процента неиспользуемой пашни заросло древесно-кустарниковой растительностью. В 2021 году было введено в сельскохозяйственный оборот выбывших ранее сельскохозяйственных угодий 2,957 тысячи га, в 2020 году – 4,798 тысячи га.

ИА «Орелград»