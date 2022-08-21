Попавший под следствие наркоман до смерти избил собутыльника

Второе уголовное дело завели на человека, уже находившегося под следствием.

Заводской райсуд города Орла рассмотрел сразу два уголовных дела, возбужденных в отношении местного жителя. Примечательно, что второе свое преступление молодой человек совершил, находясь под следствием. На время следствия его оставили на свободе, а будь иначе, возможно, другому жителю Орла удалось бы избежать серьезных неприятностей. Дело в том, что в поле зрения правоохранительных органов подсудимый попал в октябре 2021 года. Его задержали на улице с поличным после того, как орловец приобрел для собственного употребления так называемую «соль» — наркотическое средство.

Из материалов дела следует, что он является потребителем наркотических средств. При задержании у него было изъято 0,69 грамма наркотика. Он принимал участие в следственных действиях, меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении него не применяли. Результатом стала драма, разыгравшаяся во время новогодних каникул 2022 года. Наркоман вместе со своей сожительницей в своей же квартире в приятной компании распивал спиртные напитки.

В какой-то момент он приревновал свою девушку к одному из гостей, который был ему практически незнаком. Завязалась словесная ссора, которая быстро переросла в драку. Наркоман жестоко избил своего гостя – он нанес своей жертве десятки ударов в область жизненно важных органов, бил руками и ногами. Гость потерял сознание, после чего преступник при помощи одного из очевидцев расправы перенес его на лестничную площадку. Несчастного избитого человека буквально оставили умирать на лестничной площадке между 3 и 4 этажами в подъезде многоквартирного дома.

Как позже установил эксперт, потерпевший скончался глубокой ночью. Кто знает, остался бы он жив, если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь. В судебном заседании подсудимый виновность в совершении обоих преступлений признал, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на полгода.

ИА «Орелград»