Похитители бензина из чужих машин признали вину

Мужчины получили обвинительный приговор от уголовного суда.

В Орловской области поставлена точка в уголовном деле, возбужденном в отношении двоих жителей Свердловского района. Ранее один из них уже был судим за кражи. Второй судимостей не имел и до последнего времени работал автосварщиком. Вероятно, заработка на жизнь ему не хватало, поскольку обвинение было связано с хищением чужого имущества. Всего в уголовном деле фигурировало два эпизода преступной деятельности. Было установлено, что действовали подельники по предварительному сговору.

На дело злоумышленники вышли ночью. Вернее, выехали, так как они на личном автомобиле одного из них колесили по поселку Змиевка в поисках автомобилей, из которых предполагали слить бензин. Около двух часов ночи они нашли такую машину, припаркованную на улице. Пока один подельник наблюдал за окружающей обстановкой, второй открутил крышку бензобака и слил бензин из чужой машину в принесенную с собой пятилитровую канистру. Погрузив ее в багажник своей иномарки, приятели с места преступления, тем не менее, не скрылись.

Алчность взяла свое, и они решили вернуться к чужой машине с канистрой уже на 20 литров. По версии следствия, один из воров успел слить из чужого бензобака 17 литров топлива, когда его вспугнул вышедший из дома хозяин машины. Злоумышленники сбежали с места преступления и вскоре совершили новую кражу. Они проникли на территорию одной из местных организаций. На этот раз целью был не бензин, а силовой кабель. Злоумышленники перерубили его при помощи топора и похитили в общей сложности 226 метров медного кабеля стоимостью около 20 тысяч рублей.

Впоследствии в лесополосе они кабель обожгли, а оставшуюся медь, с их слов, продали какой-то гражданке. Полученные деньги поделили и потратили на личные нужды. Еще на стадии ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые признали вину и подали ходатайства о проведении судебного разбирательства в особом порядке. В результате ранее судимый гражданин получил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второй злоумышленник, не имевший криминального прошлого, по совокупности преступлений был приговорен к выплате уголовного штрафа в размере 55 тысяч рублей.

ИА «Орелград»