В Орловской области автоугонщик отделался крупным штрафом

Суд посчитал, что преступник может встать на путь исправления без лишения свободы.



Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении местного жителя, ранее не судимого. Молодого человека обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение чужим автомобилем без цели хищения). Иными словами, это было дело об угоне. Преступление было совершено в конце марта 2022 года.

Как установил суд, около восьми часов вечера владелец автомобиля подъехал к дому, припарковался и поставил машину на сигнализацию. После этого он вошел в дом, где находилась компания молодых людей, распивающих спиртные напитки. Автовладелец присоединился к застолью. В первом часу ночи один из его собутыльников внезапно решил прокатиться и выбрал для этого машину гостя. Правда, самому автовладельцу он «забыл» об этом сказать.

Нетрезвый молодой человек покинул приятную компанию, вышел на улицу и открыл дверцу машины ключом, который предусмотрительно похитил из куртки автовладельца. Угонщик сел на водительское сиденье, вставил ключ зажигания в замок зажигания, приведя двигатель автомобиля в рабочее состояние, и попытался начать движение. Однако сделать это ему не удалось «ввиду того, что он находился в неудобной обуви, которая была ему не по размеру».

В этот момент к машине подошел прохожий и поинтересовался, в чем проблема. Угонщик соврал ему, будто владелец сам разрешил ему прокатиться на машине, и попросил о помощи. Прохожий сменил угонщика в водительском кресле и вывел автомобиль со двора на дорогу, после чего вновь уступил место за рулем преступнику. Последний снял обувь и отправился в путешествие. Его целью был поселок Комаричи, расположенный в Брянской области.

Однако далеко угонщик не уехал. Он не справился с управлением автомобиля и попал в мелкое ДТП. После этого злоумышленник бросил автомобиль, который впоследствии был обнаружен сотрудниками полиции в районе 3-го километра автодороги Комаричи — Владимировка Брянской области. В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Суд признал его виновным в угоне, но дал шанс на исправление, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»