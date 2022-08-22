Действие налоговых льгот на Орловщине продлят

Изменения условия предоставления льгот станет важной антикризисной мерой.



Орловский облсовет народных депутатов приступил к обсуждению проекта внесения изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций». Напомним, он предусматривает предоставление льгот по налогам, которые подлежат зачислению в региональный бюджет. Льготы уже на протяжении многих лет предоставляются определенным законодателями отраслям. Делается это в расчете на то, что высвободившиеся средства предприятия вложат в модернизацию и расширение своего производства, что принесен казне региона дополнительный доход.

Рассматриваемый законопроект был подготовлен на основании проведенного совместно с налоговой службой анализа правоприменительной практики положений Закона Орловской области «О налоге на имущество организаций». Кроме того, поводом послужило и большое количество обращений в правительство региона от предприятий и организаций. Бизнес просит рассмотреть вопрос совершенствования предусмотренного механизма предоставления льгот по налогу на имущество организациям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов Орловской области.

Именно бизнес попросил о пролонгации действующих налоговых преференций на 2023 год, сославшись на многочисленные ограничения, связанные с введением коллективным Западом экономический санкций в отношении России. Региональным законом предусмотрено, что освобождение от уплаты налога на имущество организаций применяется в течение определенного количества последовательных налоговых периодов. Предлагаемыми изменениями предполагается предусмотреть возможность организаций получать льготы не со следующего налогового периода, которым по налогу на имущество организаций является календарный год, а с месяца, в котором организация выполнила все предусмотренные законом условия для предоставления льготы.

«Возможность применения мер поддержки непосредственно с начала осуществления деятельности является важным, поскольку именно в этот период организации испытывают наибольшие трудности с финансовыми ресурсами, — следует из пояснительной записки к законопроекту. — Учитывая предусмотренный законом допустимый трехлетний период осуществления инвестиций и необходимость поддержки хозяйствующих субъектов уже в текущем году, предлагается распространить действие представленного законопроекта на период с 1 января 2019 года».

Аналогичные изменения предлагается предусмотреть и для организаций, реализующих на территории Орловской области программы модернизации производства. Принятие указанных норм станет важной антикризисной мерой для ряда организаций, — подчеркнуто авторами инициативы. Кроме того, в связи с введенными недружественными странами в отношении России санкционными ограничениями и значительными, шоковыми изменениями условий работы многих предприятий региона, законопроектом предлагается сохранить на 2023 год заканчивающие свое действие в текущем году налоговые преференции. Принятие соответствующего решения позволит не ухудшить действующие ранее условия функционирования ряда ключевых организаций региона.

В частности, законопроектом предлагается: продлить до 31 декабря 2023 года действие 50-процентной льготы по налогу на имущество для категории организаций, осуществляющих производство строительной керамики; по налогу на имущество для организаций государственной системы здравоохранения, в которые предоставляются при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи; по налогу на имущество для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Орловской области; по налогу на имущество, принятого на учет в качестве основных средств после 1 января 2015 года, для категории организаций, осуществляющих селекционно-гибридную работу по разведению племенных свиней.

Также на 1 год предлагается продлить действие льготы по налогу на имущество, принятого на учет в качестве основных средств после 1 сентября 2017 года совокупной стоимостью не менее 200 миллионов рублей, для категории организаций, осуществляющих виды деятельности группы 22.23 «Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве».

ИА «Орелград»