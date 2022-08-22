Областное УВМ оказало 130 тысяч услуг в сфере миграции

Примерно половина обращений поступила в управление напрямую от граждан.



Как сообщает Управление МВД России по Орловской области, в рамках предоставления государственных услуг за семь месяцев 2022 года Управление по вопросам миграции (УВМ УМВД) обработало 129 281 обращений в сфере миграции. При этом через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) в ведомство поступило 15 170 обращений граждан, а через подразделения Многофункционального центра (МФЦ) – 40 866 обращений. Таким образом, напрямую ведомство приняло примерно половину заявлений граждан в сфере миграции.

Свою статистику ведет и Управление ГИБДД Орловской области. Его подразделениями за те же семь месяцев 2022 году было осуществлено 44 346 регистрационных действий, в том числе через ЕПГУ – 24 836 действий. За отчетный период времени было оказано 12 442 услуги по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений, в том числе через ЕПГУ – 8008, через МФЦ — 1810. Добавим, что в Информационный центр УМВД поступило 10 950 заявлений о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, причем большая их часть – 7116, поступила через ЕПГУ. Всего заявителям по данным обращениям было выдано 9192 справки.

«Была продолжена практика приема обращений жителей города Орла и Орловской области в круглосуточном режиме на «телефон доверия» УМВД (41-38-56), — сообщает также управление. – На него было принято 1207 сообщений. На официальный сайт УМВД по Орловской области обратилось 927 граждан. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования».

ИА «Орелград»