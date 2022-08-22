Орловские педагоги могут получать премии до 200 тысяч за достижения способных учеников

22.8.2022 | 17:51 Новости, Образование

Директор школы, пятеро выпускников которой хорошо справились с ЕГЭ, может получить премию в размере 200 тысяч рублей.

Орловские педагоги могут претендовать на разовые премии до 200 тысяч рублей. Об этом рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков, делясь итогами научно-практической конференции работников образования.

Премии получат педагоги, достигшие высокого уровня подготовки наиболее талантливых из учеников. Речь идет об учениках, хорошо проявивших себя в единых государственных экзаменах, олимпиадах,  национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс».

Помимо учителей премироваться будут и руководители учебных заведений. Например, директор школы, в которой пятеро выпускников сдали все ЕГЭ на 70 и более баллов, могут получить 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

 

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