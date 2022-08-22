В Орле не нашли грязного воздуха

Состояние загрязнения атмосферного воздуха оценили эксперты.



Управление экологического надзора и природопользования Орловской области обнародовало аналитическую информацию об уровне загрязнения атмосферного воздуха в Орле. Данные представлены по итогам наблюдений в июле 2022 года. Из справки следует, что в отчетном периоде времени в областном центре не было зарегистрировано концентраций загрязняющих и вредных веществ, превышающих предельно допустимые нормы.

«Уровень загрязнения атмосферы в июле по сравнению с июнем 2022 года остался без изменения по диоксиду серы, фенолу, повысился по пыли и оксиду углерода, но понизился по диоксиду и оксиду азота», — говорится в аналитической справке. В сравнении с июлем 2021 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в областном центре остался без изменения по диоксиду серы т оксиду углерода, понизился по содержанию пыли, диоксиду азота, оксиду азота и фенолу.

Также специалисты оценили метеорологические условия в городе Орле в июле 2022 года. Сообщается, что средняя месячная температура воздуха составила 18,7 градусов Цельсия, что оказалось на 0,8 градуса Цельсия ниже климатической нормы. Осадков выпало 64 миллиметра, или 74 процента от климатической нормы. Ветер в областном центре в минувшем июле преобладал северный с максимальной скоростью 4 метра в секунду без учета порывов.

К слову, в начале августа руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Виктор Сенюшкин издал приказ и утвердил перечень объектов регионального государственного экологического контроля (надзора). Каждому такому объекту была категория риска причинения вреда (ущерба), поскольку включенные в перечень объекты оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В сам список попали котельные, поля фильтрации и очистные сооружения, заводы по производству асфальта и бетона, промышленные площадки и др.

ИА «Орелград»