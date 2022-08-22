В Орле председатель НСТ присвоил деньги садоводов

В отношении мужчины уже вынесено решение по уголовному делу.



Приговор по данному делу вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Подсудимого обвинили в хищении вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 160 Уголовного кодекса РФ, стал председатель правления одного из НСТ – некоммерческого садоводческого товарищества. Суд установил, что в соответствии с уставом организации председатель являлся материально-ответственным лицом.

Он провел общее собрание членов товарищества, на которой было принято коллегиальное решение о газификации садовых домиков и жилых домов. После этого председатель, во исполнение коллегиального решения общего собрания, заключил договор подряда с некой фирмой по выполнению собственными силами работ по изготовлению проектной документации и строительству распределительного газопровода. Отметим, что сделка была совершена еще в 2015 году. Цена договора составляла 2,7 миллиона рублей.

Позже обвиняемый заключил договор с газовой компанией на проведение контроля за строительством системы газораспределения и на техническое обслуживание газопровода. Далее на протяжении двух лет председатель НСТ собирал взносы от членов товарищества. На газификацию наличными он получил 2,11 миллиона рублей. Также он получил членские взносы с назначением платежа «врезка» на общую сумму 86 тысяч рублей То есть всего с садоводов председатель собрал почти 2,2 миллиона. Однако, как установили следствие и суд, в кассу компании-подрядчика он внес всего 1,68 миллиона рублей, а остаток в размере 312 тысяч рублей «обратил в свою собственность». Выяснилось это лишь спустя несколько лет. Подсудимый свою вину признал, но от дачи показаний отказался. Суд приговорил его к выплате уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»